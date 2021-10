Arnaque Leboncoin : comment les reconnaître rapidement ?

Qui ne connait pas Leboncoin ? Le très célèbre site de petites annonces leader dans le domaine en France. Avec près de 27 millions d’annonces en, quasi permanence, Leboncoin s’est imposé n°1 en France dans de nombreux domaines. Il a réussi à dépasser Pôle Emploi et La Centrale, tout en gardant un côté un peu « fourre-tout » en proposant toute une multitude de catégories d’annonces, ce qui plaît à ses utilisateurs. Forcément, le succès attire les voleurs et escrocs en tout genre malheureusement, sous le côté site de petites annonces entre particuliers.

Aucun site de petites annonces en ligne n’est exempt des arnaques et escroqueries en tout genre. Leboncoin, leader des petites annonces entre particuliers en France dans quasi tous les domaines, est la cible de nombreux escrocs voulant voler vos produits, en presque totale légalité. Comment détecter une arnaque sur Leboncoin ? Comment savoir que le message que vous venez de recevoir est un faux et vise à vous « acheter » votre produit sans vous payer ? Quelques signes ne trompent pas et on peut très facilement détecter un escroc. Voici quelques astuces pour vous protéger des arnaques.

Reconnaître une arnaque sur Leboncoin

Bien évidemment, le site Leboncoin n’est en aucun cas responsable des arnaques qui y sévissent. Ce sont les utilisateurs, dont certains parfois malveillants et de l’autre côté certains trop crédules qui en sont les responsables. Bien que l’on ne puisse pas détecter une arnaque du premier coup parfois ou que certaines personnes puissent ne pas savoir, nous vous délivrerons quelques techniques qu’utilisent les escrocs.

L’arnaque par SMS

Généralement, quand vous déposez une annonce sur Leboncoin, vous faites comme moi, vous mettez votre numéro de téléphone pour être contacté plus facilement. Je suis de ces personnes qui contactent en priorité les gens par téléphone. Dans un premier temps, je laisse de côté les annonces qui n’ont pas de numéro de téléphone renseigné. Parce qu’un numéro de téléphone, c’est plus simple pour parler, pour avoir la personne de vive voix et pouvoir entendre ce qu’elle a à nous dire sur son annonce.

Cependant, il se peut que vous receviez des SMS venant de certains numéros de téléphone spéciaux, qui commencent parfois par le même numéro. Cela provient d’une application, OnOff, qui n’est pourtant pas responsable non plus des arnaques sur Leboncoin. Les numéros commencent en général par « 07 56 » pour la version gratuite de l’application. Quant à ceux qui paient pour OnOff, l’application leur fournir un numéro qui commence par « 06 44 ». Ce sont les deux indicateurs à identifier lorsque vous recevez un SMS de ces personnes.

En général, les échanges se feront uniquement par SMS et ces escrocs ne répondront quasiment jamais au téléphone. C’est là un premier indicateur d’escroquerie. Dans certains cas, la personne cachée derrière ce « faux numéro » vous demande de lui envoyer un mail, dans d’autres cas, elle continue la conversation par SMS. Cependant, maintenant identifiés clairement et comme de plus en plus de personnes sont au courant, ces techniques ont tendance à se perdre peu à peu. Certains escrocs préfèrent directement la messagerie intégrée sur Leboncoin pour s’occuper de leurs victimes.

Le plus simple si vous recevez un message d’un « 07 56 » ou d’un « 06 44 » reste de ne pas répondre, dans 99,9% des cas, c’est une tentative d’arnaque. Depuis peu, les « 06 50 » semblent également concernés.

L’arnaque par mail

On vous envoie un SMS pour vous dire d’envoyer un mail à une adresse ? C’est une arnaque également. L’escroc tente ici de vous soutirer votre adresse mail afin de vous faire plus rapidement son faux paiement via PayPal. Maintenant, certains utilisateurs utilisent ce procédé directement via la messagerie instantanée du site pour vous demander de leur envoyer un mail. Là encore, vous devrez reconnaître une arnaque pour vous soutirer votre objet à vendre et ne pas répondre à ce message.

Une fois, je recherchais un chat. Avant d’aller en adopter un à la SPA, j’avais mis une annonce sur Leboncoin. Une seule personne m’a contacté. Cette personne me demandait d’envoyer un mail à une adresse personnelle étrange. Ce n’est donc pas que pour votre smartphone ou votre télé écran 4K que vous risquez de vous faire arnaquer mais bien pour tout type d’annonce. Les articles chers comme des voitures ou des biens immobiliers sont souvent plus épargnés du fait de leur procédé de vente plus compliqué qu’un simple Colissimo.

J’ai quand même tenté le coup la dernière fois, une personne me contacte, m’envoie son adresse mail, je lui envoie d’autres photos du produit comme demandé et l’adresse mail reliée à mon compte PayPal. La personne demande alors le « dernier prix » pour l’objet. Peu importe le prix, on peut lui annoncer un prix supérieur à ce qui était annoncé car le paiement sera un faux.

L’arnaque par messagerie Leboncoin

Maintenant, les escrocs utilisent la messagerie intégrée à Leboncoin pour tenter leurs arnaques. Le procédé est exactement le même que par SMS, on vous demande d’envoyer un mail à une adresse personnelle qui semble maintenant de plus en plus réelle. Une fois encore, il est conseillé de ne jamais répondre à ces personnes, vous perdrez votre temps et peut-être votre argent.

Le délais entre la publication et le message

Les escrocs n’ont pas de temps à perdre, ils passent des heures sur le site pour voler des articles et actualisent les pages de résultats très fréquemment. Ainsi, vous pouvez recevoir un message vous demandant si votre produit est toujours disponible et vous demandant de confirmer son prix ferme 10 minutes après le dépôt de votre annonce. Généralement, c’est même comme cela que ça fonctionne. Les arnaques ou tentatives d’escroquerie 2 semaines après la mise en ligne de votre annonce sont assez rares.

Exemples d’arnaques sur Leboncoin

Arnaques d’acheteur

Comme je vous le disais, une arnaque peut se détecter rapidement en quelques secondes très facilement. Voici quelques exemples d’escroqueries que l’on peut voir, une par SMS et une autre par l’application Leboncoin.

Bonjour,votre offre informatique sur Leboncoin est tjrs dispo? Si oui veuillez me répondre rapidement à mon e-mail : hubert.mc@hotmail.com

Cdt Mme Hubert

Ce qu’attendent les personnes dans ce cas là, c’est la réactivité. Le « veuillez me répondre rapidement » indique qu’elle n’a pas de temps à perdre et que pour être rentable, il faut faire le maximum d’arnaques par jour. Bien sûr, dans ce cas là, ne répondez pas.

Via l’application également, des personnes essaient de vous avoir sur des produits assez chers comme en témoignent ces deux messages.

Bjr, communiquez-moi votre mail si la vente tient tjrs.

C’est sûr que vu que je viens de mettre l’annonce il y a 5 minutes, elle tient toujours … Je ne vends pas une Audi R8 neuve à 3000€ non plus ! Second message pour le même produit :

bonsoir, laisser moi votre mail

Autant, pour l’article, j’ai laissé passer pour le premier et j’ai entamé la démarche demandée afin de « recevoir » le faux PayPal, autant pour le second j’ai dit que tout se passait sur Leboncoin. Bien évidemment, mon message est toujours resté sans réponse.

Cliquez sur les images pour agrandir.

Arnaques de vendeur

Les arnaques sont essentiellement chez les acheteurs mais attention également aux arnaques de la part des vendeurs qui peuvent là encaisser vos paiements sans rien vous envoyer en retour. C’est le petit souci par exemple si vous payez par virement ou par PayPal, vous n’avez aucune garantie que le produit vous sera envoyé. Par PayPal, il est toujours possible d’ouvrir un litige avec la personne. Cependant, par virement, c’est plus compliqué et cela vous coûtera certainement des frais.

Pour reconnaître une arnaque de vendeur sur Leboncoin, c’est assez simple. Il suffit de voir le titre de l’annonce, le prix du produit et les photos. Si les photos proviennent d’internet, deux solutions :

Il avait la flemme / pas le temps de prendre des photos

C’est une arnaque

Méfiez-vous également des tarifs des produits, un iPhone 11 ne peut pas être vendu 300€ deux mois après sa sortie. Attention également aux iPhone 12 qui peuvent se trouver sur Leboncoin quelques semaines ou quelques jours avant la mise en vente du smartphone, c’est forcément du faux également.

En règle générale, n’achetez pas sans garanties de la part du vendeur. Soit un rendez-vous physique soit un paiement via l’application Leboncoin sont privilégiés, sauf si le vendeur vous semble honnête. Par exemple, un passionné va moins avoir tendance à arnaquer les gens.

Livraison express

Cela a tendance à moins se faire maintenant mais cette technique n’est pas encore morte, afin de vous escroquer comme il le faut, les acheteurs veulent une livraison rapide. Ils vous proposent donc en général de payer un Chronopost en plus, que vous devrez envoyer le plus rapidement possible. Bande de petits impatients !

Cliquez sur les images pour agrandir.

Sauf que Chronopost est une entreprise assez efficace (quand ils ne volent pas de colis comme par chez moi) et un colis envoyé dans l’après-midi le mardi arrive le mercredi dans la matinée chez votre destinataire. De ce fait, vous n’aurez plus aucun moyen de le retrouver ou d’arrêter sa distribution une fois que vous l’avez déposé. C’est pour cela que les escrocs peuvent vous payer un Chronopost sans soucis. après-tout, un iPhone X à 30€ au lieu de 500, ça vaut le coup non ?

Faux paiement PayPal

Le faux PayPal est le moyen le plus simple pour les escrocs de vous arnaquer. Cependant, ce n’est pas le seul. En effet, les chèques ont encore leur petit succès de temps en temps. Commençons par parler des paiements par voie électronique tout d’abord.

Vous acceptez de contacter la personne par mail, elle a créé une adresse mail exprès pour ce contact et peut-être exprès pour vous ! Une fois le contact, elle vous demandera comment payer en vous précisant qu’elle préfère PayPal. Pas de soucis, vous pourrez lui donner votre PayPal sans trop de risques. Soit vous envoyez votre adresse mail, soit histoire de prendre encore moins de risques, votre identifiant paypal.me.

Une fois le prix négocié légèrement à la baisse, pour lui faire plaisir, (170€ au lieu de 180€), elle accepte sans rechigner d’envoyer le règlement. Sauf que l’adresse mail « service@paypal.com » qui envoie normalement les mails disant que l’on a reçu de l’argent est ici service@infostransaction.com dans un autre exemple. Déjà, premier problème, le mail ne vient pas de l’entreprise PayPal. Second problème, le design du mail clairement d’un autre temps par rapport à ce que fait PayPal. Visiblement, il y a quelques notions de HTML à revoir sur ces faux paiements.

La technique la plus fiable pour vérifier est dans tous les cas d’aller sur votre compte PayPal. Si aucun versement d’argent n’apparaît dans les 5 minutes, c’est que le paiement n’a tout simplement pas été fait donc que vous ne devrez pas envoyer le colis.

Faux paiement par chèque

La dernière fois que j’ai payé par chèque, c’était en juillet 2019 pour créditer ma carte de cantine d’entreprise quand je travaillais chez Enedis. Jamais je n’ai payé par chèque un achat sur Leboncoin excepté quand j’achète une voiture, via un chèque de banque. Cependant un jour, lors de la vente de mon Galaxy S10+, j’ai accepté un paiement par chèque.

La personne avait un numéro OnOff bien évidemment, j’ai demandé un vrai numéro de téléphone et à ce qu’elle me rappelle. Une fois que j’avais obtenu le vrai numéro de téléphone, la messagerie ne m’a pas semblé commune et le nom du service énoncé était étrange. J’ai trouvé le service sur internet, j’ai téléphoné au SAV pour me rendre compte que la personne n’avait délivré aucune identité derrière ce numéro de téléphone.

Je l’ai alors appelée, lui ai dit que je n’encaisserai pas le chèque et que je le déchirais. C’est ce que j’ai fait, je lui ai envoyé la photo du chèque déchiré pour preuves afin qu’il ne fasse pas opposition bêtement dessus. Je lui ai dit en bons termes et lui ai conseillé d’arrêter ses arnaques, en le menaçant de déposer plainte.

Paiements via l’application Leboncoin

Le moyen le plus sûr que Leboncoin a trouvé pour rendre les échanges encore plus sécurisés, c’est le paiement via l’application. L’appli encaisse l’acheteur, bloque l’argent et demande au vendeur comme à l’acheteur, de confirmer l’envoi du colis ou encore de confirmer sa bonne réception. Si au bout de 2 semaines, la réception n’est pas confirmée, le vendeur est automatiquement crédité de la somme à laquelle était vendu son article.

C’est donc comme ça que j’ai finalement vendu mon Galaxy S20 et c’est le moyen que je ne peux que recommander pour quiconque ferait une vente sur Leboncoin. Les espèces restent encore un moyen fiable en faisant attention de ne pas tomber sur de faux billets cependant, on ne peut pas expédier des espèces par voie postale. Le virement bancaire reste fiable si la personne vient chez vous et sous réserve que son compte bancaire dispose des fonds nécessaires.

Éviter les arnaques sur Leboncoin

Vous l’aurez compris, pour éviter les arnaques lors de vos achats en ligne, il est important de vous prémunir avec quelques connaissances sur les procédés utilisés. Là encore, vous n’êtes pas à l’abri de l’envoi d’une brique bien emballée à la place de votre robot cuiseur que vous aviez commandé, mais ce genre de cas est très rare et il vous suffira d’aller déposer plainte.

Regardez dès le premier message ce que veut la personne, ce qu’elle attend de vous et comment elle aborde votre vente. Généralement un message quelques minutes après la mise en ligne de votre annonce est mauvais signe et veut dire que vous êtes la cible d’un escroc plutôt qu’autre chose. Une annonce sur Leboncoin reste 2 mois valide, ne vous pressez pas pour vendre votre produit au premier escroc et gagnez réellement de l’argent avec ce que vous vendez.

Si ces astuces vous ont été utiles, n’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous avez décelé d’autres méthodes d’arnaques, dites le nous également afin que nous mettions à jour cet article.